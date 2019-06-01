В Киеве на новом велосипедно-пешеходном мосту треснуло еще одно стекло, которое было окружено забором. Об этом сообщает "Информатор".

Одна из секций стеклянного пола повредилась в пятницу, 31 мая, около 22:40. Обзорную площадку, на время ремонта стеклянного пола, оградили специальным забором. Однако жители и гости Киева отодвинули одну из секций ограждения, чтобы беспрепятственно попасть на закрытую часть моста. Люди ходили по покрытому трещинами стеклу и делали фото. Сама же разбитая секция из-за сильных повреждений напрочь потеряла прозрачность.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", 28 мая все поврежденные стекла на новом пешеходном мосту Киева заменили.

Также мы писали, что киевляне бьют тревогу в соцсетях из-за того, что треснувший мост дрожит и шатается.