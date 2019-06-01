Военнослужащие ВСУ, которые приступают к интенсивной фазе подготовки с последующим привлечением к службе в подразделениях ООС, будет премированы в размере 3 тыс грн. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак на своей официальной странице в Facebook в субботу утром.

"С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения операции Объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс грн.", - написал Полторак,

Такое решение министр обороны Украины принял, находясь в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье.

Фото: facebook.com

Напомним, что Порошенко перед выборами объявил о масштабном повышении зарплат в армии.

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