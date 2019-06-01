Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в программе "Вести в субботу", которая вышла в эфир в субботу, 1 июня.



"Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим", - сказал российский премьер. "Давайте запасемся терпением!" - призвал он.

"В конечном счете это все в руках нового президента (Украины), новой власти", - добавил он. Медведев вновь отметил, что у него "нет никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и определенных, уже сформировавшихся трендов". "Пока мы ничего нового не видим", - сказал он. "Но я не хочу забегать вперед", - добавил при этом Медведев.

Комментируя исключение украинскими властями из числа переговорщиков с РФ главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, российский премьер назвал недальновидным сокращение каналов диалога. Российский премьер также напомнил, что Москва не была инициатором сокращения контактов. "Это все сделала украинская власть", - отметил он. "Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать", - уверен Медведев. "Это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне", - добавил премьер.

Напомним, что глава администрации президента Украины Андрей Богдан объявил, что Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией.

Позже сам Медведчук пояснял, что не может представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции президента Украины по ряду принципиальных вопросов.