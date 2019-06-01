Посольство Швейцарии направило на неподконтрольные территории Донбасса 22 автомобиля с гуманитарным грузом весом более 400 тонн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 22 грузовика от посольства Швейцарии в Украине. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области химические реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь общим весом почти 400 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, блокпостам на Донбассе добавили 2,5 часа работы.

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