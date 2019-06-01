В Палате представителей Конгресса США представили законопроект для усиления поддержки Украины. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Отмечается, что законопроект "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности Украины. В частности, речь идет о передаче вооружений, продаже летальных оборонительных средств ВСУ, а также укрепления способности Украины противостоять российским кибератакам.

"Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Также в документе предусмотрено предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США", - говорится в сообщении.

В 2014 году предоставления Украине статса главного союзника США вне НАТО добивался экс-президент Петр Порошенко, однако его американский коллега Барак Обама, несмотря на решение комитета Сената, отказал. На сегодняшний день такой статус имеют по меньшей мере 15 стран.

Напомним, что в АП подтвердили приглашение Зеленского в Белый дом.

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