Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон и, таким образом, подтвердил информацию о встрече лидеров двух государств. Об этом сказано на официальном сайте президента.

"Проект закона об усилении поддержки Украины, который был представлен в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепкое стратегическое партнерство двух стран", - также сказано в сообщении со ссылкой на Зеленского. Президент поблагодарил США за "последовательную поддержку территориальной целостности Украины".

Отмечается, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности Украины, в частности путем передачи вооружений, продаже летальных оборонительных средств ВСУ, а также укрепления способности Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Также в документе предусмотрено предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.

Напомним, что по данным СМИ, Трамп пригласил Зеленского в Белый дом для серьезного разговора.

Напомним, что 31 мая Зеленский заявил, что антироссийские санкции должны продолжаться до тех пор, пока все оккупированные территории Украины не будут возвращены.