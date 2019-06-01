Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, президент Украины Владимир Зеленский разместил символичное фото со своей семьей на странице в Facebook.

"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!" - подписал снимок Зеленский.

Отметим, что на фото - он и его сын Кирилл нанесли на лицо аквагрим с рисунками супергероев. Также вместе с ними на фото можно увидеть смеющихся супругу Елену Зеленскую и дочь Александру. Кстати, это первое фото Зеленского с сыном Кириллом, которое обнародовали публично.

По информации корреспондентов "Страны", Кирилл в этом году идет в первый класс. Скорее всего, мальчика отдадут в "Новопечерскую школу", где закончила 8-й класс старшая дочь Александра. Девочке в июле исполнится 15 лет. Кстати, по правилам учебного заведения, если в нем учатся двое детей из одной семьи, то на обучение предоставляется скидка в размере 5% на каждого ребенка. Пару лет назад Саша рассказывала в мини-интервью, что она хорошистка и планирует стать модельером.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Как сообщала "Страна", Елена Зеленская официально вступила в должность первой леди 20 мая. Именно за эту дату инаугурации Владимира Зеленского проголосовала Верховная Рада.

Ранее экс-первая леди Украины Марина Порошенко дала совет своей преемнице Елене Зеленской - не ждать цветов и не доверять протоколистам.

Также "Страна" писала, как в этом году в Верховной Раде появилась мода на зеленый среди народных депутатов.