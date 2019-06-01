В поселке Авангард возле промышленного рынка 7-й километр в Одесской области полиция задержала 24 человека, которые проникли на один из складов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Когда неизвестные явились на склад, то охранник совершил несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного помпового ружья. Никто не пострадал. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, представители управления превентивной деятельности ГУНП и бойцы батальона полиции особого назначения. Задержанных доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия. "Полицейские Одесской области не позволят совершать беспорядок и самоуправство на территории области. Любые нарушения правопорядка и закона будут сразу же пресекаться нами жестко и бескомпромиссно", – заявил глава полиции области Олег Бех.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного статьей о противоправном завладении имуществом предприятия (ч.2 ст.206-2 УК Украины).

Фото: od.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Одессе сообщили о минировании аэропорта, 6 больниц, 15 жилых домов, вокзала и маршрутного транспорта.

Напомним также, что одесскую колонию решили законсервировать после бунта.

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