С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил перешли на летний график работы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, с 1 июня до 31 августа они будут осуществлять контрольно-проверочные и пропускные мероприятия с 06:00 до 20:00.

Речь идет о шести КПВВ:

КПВВ "Золотое" - дорожный коридор Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск;

КПВВ "Майорское" - дорожный коридор Горловка - Бахмут;

КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор Донецк - Курахово;

КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор Донецк - Мариуполь (через Волноваху);

КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) - дорожный коридор Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь;

КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор Станица Луганская - Счастье - Новоайдар.

Отметим, что с 1 марта КПВВ работали на весеннем графике работы - с 7:00 до 18:30. Таким образом их время работы увеличилось на 2,5 часа в день.

Также читайте о том, что в очереди на КПВВ Марьинка умер мужчина.