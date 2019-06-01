В субботу, 1 июня, весь мир узнает самую сильную команду мира этого сезона. В столице Испании городе Мадрид состоится финал Лиги чемпионов-2018/19. В решающем матче встретятся две английские команды – Ливерпуль и лондонский "Тоттенхэм".

В Украине матч в прямом эфире покажет канал Футбол 1. Начало трансляции в 21:45. А время начала поединка – 22:00.

Кстати, главным рефери финала Лиги чемпионов станет Дамир Скомина, судивший в свое время финал Лиги Европы-2017 и Суперкубок-2012. Помогать Скомине будут его соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан, а четвертым рефери отработает Антонио Матеу Лаос из Испании. Кроме того, бригада судей сможет рассчитывать на помощь видеоассистента, роль которого исполнит голландец Данни Маккели.

Явным фаворитом считается "Ливерпуль", ставки на его победу принимают с коэффициентом 1,53. На победу "Тоттенхэма" котировки составляют 2,50.

В других странах матч в прямом эфире покажут:

Беларусь - Беларусь 5

Канада - DAZN

Чехия - ČT Sport, O2 TV

Франция - RMC Sport 1, RMC Sport en direct, BFM TV

Германия - Sky Go, Sky Sport 1 HD, DAZN, Sky Sport UHD

Венгрия - M4 Sports

Италия - SKY Go Italia, RAI Play, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Calcio 1, RAI Uno

Молдова - Canal 3

Польша - TVP Sport, TVP Sport Live Streaming, TVP1, Polsat Sport Premium 1, IPLA

Португалия - Eleven Sports 1 Portugal, TVI

Словакия - Orange Sport 1, Markiza TV, ČT Sport

Испания - Movistar +, Movistar Liga de Campeones

Турция - Digiturk Play, beIN Sports Turkey, beIN CONNECT Turkey, Idman TV

Великобритания - BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, BT Sport 4K UHD, BT Sport 2

США - TNT USA, Univision NOW, B / R Live, Watch TNT, Univision, Univision Deportes En Vivo, Univision Deportes

Напомним, 29 мая "Челси" разгромил "Арсенал" и взял Лигу Европы. Поединок закончился со счетом 4:1 в пользу команды Маурицио Сарри, который взял первый трофей в своей тренерской карьере.

Тем временем в Польше сейчас проходит чемпионат мира U20. В нем принимает участие сборная Украины. Наша команда уже дошла до стадии 1/8 турнира, где сыграет там со сборной Панамы. Матч состоится 3 июня, начало – в 18:30.