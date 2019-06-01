В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против участников строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщается на сайте конгресса США.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Джин Шахин, Тед Круз, Том Коттон и Джон Баррассо. Документом предлагается ввести не менее пяти видов санкций против иностранных компаний, которые предоставляют суда для укладки труб "Северный поток-2". Ограничения хотят ввести для судов, которые укладывают трубы на глубине примерно 30,5 м. Помимо этого, санкции могут ввести против страховщиков "Северный поток-2". Среди возможных ограничений: 

  • отказ от страхования или продления кредита, 
  • отказ от выдачи лицензии на экспорт,
  • запрет на предоставление займов, 
  • отказ в заключении госконтрактов,
  • запрет на работу с федеральными средствами или госдолгом США в качестве основного дилера. 

В качестве меры наказания также предлагается высылать сотрудников компаний-нарушителей из страны. 

Ранее документ был опубликован на сайте Сената США. Авторы предложил его назвать "Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года". "Северный поток-2" должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его запуск запланирован на конец 2019 года. 

Напомним, что США собрались обложить санкциями корабли, которые строят Северный поток-2.

Также читайте о том, что пуск Северного потока - 2 могут перенести на 2020 год. Допускается перенос срока, потому что Дания до сих пор не выдала разрешение на строительство газопровода, который посчитала угрозой собственной государственности.

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