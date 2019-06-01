Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске по вопросу Донбасса должны возобновиться 5 июня. Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

"Минский площадка возобновит свою работу, насколько я понимаю, 5 июня это должно произойти", - подчеркнул Климкин. По его словам, на следующей неделе президент Владимир Зеленский должен представить новую команду переговорщиков от Украины. "Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые", - добавил министр.

Напомним, 24 мая президент Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске. Его проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике.

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