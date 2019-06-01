Сегодня, в первый день лета, на юго-востоке и северо-западе Украины будет теплая и солнечная погода, в остальных областях - дожди, передает сайт Укргидрометцентра.

В западном регионе ожидаются сильные осадки. Только во Львовской, Луцкой и Ровенской областях будет сухо. Температура воздуха достигнет отметки +21… +25 градусов днем, ночью градусник покажет +10… +13 градусов. На севере Украины будет солнечная и сухая погода. Дожди пройдут только в Черниговской и Киевской областях. Днем +24… +27 градусов, а ночью температура снизится до +14… +18 градусов.

В восточных областях также пройдут дожди. Сухая погода ожидается лишь в Луганской и Донецкой областях. Температура воздуха днем составит +30… +32 градуса, ночью снизится до +17… +20 градусов. Жителей южных областей погода порадует теплом. Лишь в Одесской и Николаевской областях ожидаются ливни. Температура воздуха составит +29… +33 градуса днем, а ночью снизится до +17… +20 градусов.

В центральных областях также дожди. Днем температура воздуха составит +25… +32 градуса, ночью снизится до +15… +19 градусов. В столице ожидается дождь. Днем +25… +27 градусов, ночью +16… +18 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что на Западе Украины непогода подтопила сотни домов, на выходных будет то же самое.

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