В США 12 человек погибли из-за стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). Согласно последним данным полиции, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем.

По данным СМИ, речь идет о 40-летнем Диуэйне Крэддоке, работавшем в департаменте коммунальных услуг муниципалитета. Стрелявший был смертельно ранен полицией. Причины, сподвигшие его на расправу с коллегами, выясняют спецслужбы.

Помимо этого, уточняется, что преступник не покончил с собой, а был ранен в ходе перестрелки с полицией и умер в больнице. Число раненых, по разным источникам, колеблется от четырех до десяти. Одного из полицейских от смерти спас бронежилет.

О стрельбе проинформировали президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в апреле в канадском городе Пентиктон разыгралась страшная трагедия. В результате стрельбы в разных частях города были убиты четыре человека. В феврале же в американском городе Клинтон неизвестный мужчина взял в заложники нескольких человек, четверо из них были застрелены.