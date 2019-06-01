1 июня из-за осложнений погодных условий, в частности шквалистого ветра и грозы, в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП, 53 населенных пункта Украины стали обесточенными. Пострадали области в центре страны.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 53 населенных пункта в 3 областях Сумская - 30 населенных пункта, Черкасская - 20 н.п. и Кировоградская - 3 н.п.", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 31 июня сообщалось, что в результате интенсивных осадков в Ивано-Франковской и Львовской областях подтоплены десятки жилых домов. Кроме того, на Закарпатье из-за бушующей непогоды попросили отстрочить призыв в армию. С такой инициативой в Минобороны обратились руководители Закарпатской ОГА.