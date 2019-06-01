Президент США Дональд Трамп пригласил коллегу из Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом.

По данным "Зеркала недели", приглашение от Трампа Зеленский получил 31 мая, а визит в США может состояться после встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе ... Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: "За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?". Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д.", - говорится в статье "Квартал "черных лебедей".

Напомним, что 31 мая Зеленский заявил, что антироссийские санкции должны продолжаться до тех пор, пока все оккупированные территории Украины не будут возвращены.

Также мы сообщали, что советник Трампа назвал Порошенко "крестным отцом".