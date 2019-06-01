Ученые разработали генетически модифицированный грибок, производящий яд, схожий с токсинами пауков, который может за короткое время уничтожить популяцию малярийных комаров. Об этом сообщает русская служба ВВС.

Отмечается, что выводы ученых были подтверждены в Буркина-Фасо. Во время эксперимента за 45 дней популяция этих насекомых сократилась на 99%.

По словам ученых, они не преследуют цель полностью уничтожить кровососущих, но ищут способы остановить распространение малярии. Это заболевание, переносимое самками комаров, ежегодно уносит более 400 тыс. жизней. При том, что каждый год по всему миру заболевают примерно 219 миллионов человек.

Для этого в Буркина-Фасо была построена целая искусственная деревня площадью более 600 кв. метров, с настоящей растительностью, хижинами, источниками воды и прокормителями комаров. Искусственное поселение обнесли двойным слоем москитной сетки, чтобы комары не смогли улететь. И в течение 45 дней из 1500 в живых остались лишь 13 насекомых.

Немаловажным является и то, что грибок поражает исключительно малярийных комаров и не опасен для других видов насекомых, например, для пчел.

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