Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев госпитализирован и пропустит два ближайших матча Бундестим в отборочном цикле чемпионата Европы-2020. Вместо него во время игр с Белоруссией и Эстонией руководить национальной командой будет помощник Маркус Зорг, передает SPORT1.de.

59-летний специалист госпитализирован и находится в клинике университета Фрайбурга, где проходит лечение.

Как сообщил Немецкий футбольный союз, главный тренер Бундестима получил повреждение несколько недель назад, когда во время силовой тренировки в зале ему на грудь упала гантель.

Тогда специалист не придал значения случившемуся, посчитав, что отделался легким ушибом, однако постепенно его состояние стало ухудшаться, и Лев был вынужден обратиться к врачам, которые диагностировали нарушение кровообращения в связи с ушибом артерии.

"Я чувствую себя уже лучше, но мне нужно дать отдых своему телу в течение ближайших четырех недель", — цитирует наставника сборной федерация.

Теперь в ближайших играх национальной команды управлять ей будет второй тренер Германии Маркус Зорг.

"Я нахожусь в постоянном контакте с моим тренерским штабом, и мы будем поддерживать связь перед обоими матчами", — подчеркнул Лев.

Напомним, 8 июня Германия в гостях сыграет со сборной Беларуси, а 11 июня примет на своем поле Эстонию.

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