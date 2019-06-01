Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 13 февраля опустилась ниже уровня $63.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РБК.

К вечеру 31 мая она стоила $62,98 и продолжала падение, вплоть до отметки $62,52.

Отмечается, что нефть продолжает падать второй день подряд. Накануне, 30 мая, нефть достигала минимальной отметки в $66,31 за баррель. Последний раз отметки ниже $63 нефть достигала 13 февраля, тогда котировки упали до отметки $62,69 за баррель.

Ранее сообщалось, что аналитики ждут, что скоро нефть Brent подорожает до $75 за баррель.

Также мы рассказывали, что неделю назад, 24 мая, цены на нефть немного выросли и вернулись на прежний уровень.