Около 20 тыс. человек уже выразили свое желание стать членами партии "Слуга народа". Об этом сообщил глава партии Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина".

"Было около 20 тыс. (заявок на вступление в партию, - Прим. Ред.). Поэтому я думаю, что партия "Слуга народа" будет расти в той же геометрической прогрессии, в какой росла команда Зеленского, начиная с 1 января 2019 года", - рассказал Разумков

На вопрос о том, могут ли депутаты Рады текущего созыва и бывшие парламентарии стать членами партии, Разумков ответил: "Если мы говорим о бывших народных депутатах – я сейчас не готов ответить, будут ли они, как члены партии...Речь о том, будут ли они баллотироваться от партии "Слуга народа". На сегодняшний момент идет отбор мажоритарщиков".

По его словам, чтобы стать кандидатом от партии "Слуга народа", люди проходят достаточно серьезный конкурс, с критериями которого можно ознакомиться на сайте партии.

"После этого это резюме со всеми материалами будет проходить и СБУ, и достаточно скрупулезно будут изучать эти материалы представители HR-агентств. Так вот, в этом плане как действующим, так и народным депутатам, которые были ранее, не рекомендую тратить свое время, заходить на сайт, оформлять вот эти вещи", - констатировал Разумков.

Как сообщалось ранее, в России на канале Youtube закрыли доступ к украинскому сериалу "Слуга народа" с Зеленским.