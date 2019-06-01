Почетный президент Киевской Школы Экономики и первый замглавы совета Нацбанка Тимофей Милованов раскритиковал новый закон об украинском языке и заявил, что "никому в мире и в Украине не нужны экономисты, обучающиеся на украинском". Об этом он написал в одном из комментариев под своим постом в Facebook, который вызвал бурную дискуссию.

"Это глупость. Если мы будем преподавать на английском, то русский будет признан допустимым к преподаванию? Откуда вы такое взяли? Нужно глупых законов не принимать. Если хотите запретить русский язык, то запрещайте. Но почему запрещать английский?

И еще вам раскрою тайну - никому в мире и в Украине не нужны экономисты, обучающиеся на украинском", - написал экономист в ответ на довод о том, что сначала нужно выполнить закон о языке, и параллельно лоббировать изменения в нем.

"Если Украине не нужны современные экономисты, то это право Украины. Но превращать экономическое образование в Киевской школе экономики в цирк мы не будем", - отметил Милованов.

Киевская Школа Экономики была основана в 1996 году Консорциумом экономических исследований и образования (EERC). В 2017 4 магистерские программы Киевской школы экономики (по экономическому анализу, экономики бизнеса и финансов, бизнес-администрирования и публичной политики и управления) были лицензированы Министерством образования и науки Украины.

Напомним, что 15 мая Петр Порошенко подписал скандальный языковой закон.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, какие нормы содержит новый языковой закон и почему его называют документом о тотальной украинизации.