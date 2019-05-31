Украинский легионер чемпиона Англии "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в число самых ценных игроков до 21 года из топ-5 европейских лиг. Об этом сообщает WhoScored.

Он попал в топ-11 лучших игроков U-21 среди пяти элитных лиг Европы - Англии, Франции, Испании, Германии и Италии.

Зинченко получил средний балл по сезону 7,14 и занял место на левой бровке защиты.

Фото: Александр Зинченко

Среди других представителей АПЛ в этом списке нашлось место для защитника Ливерпуля Александера-Арнольда (7,36) и полузащитника Лестера Ндиди (7,21).

А вот и другие игроки символической сборной:

Драговски (Эмполи), Конате (РБ Лейпциг), Габриэл (Лилль), Санчо (Боруссия Д), Хавертц (Байер), Дембеле (Барселона), Мбаппе (ПСЖ) и Сейнт-Максимин (Ницца).

Ранее сообщалось, что Зинченко в составе Манчестер Сити выиграл еще и Кубок Англии.