В Киеве в течение 1-3 июня ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"1-3 июня высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В связи с этим в КГГА призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Спасатели рассказали, как предоставлять первую помощь при ожогах:

посадите или положите пострадавшего;

обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут);

по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, пока эти места не начали отекать;

снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно лишь в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего;

все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистыми салфетками);

вызовите скорую медицинскую помощь по телефону "103".

Ранее "Страна" рассказывала, что в конце мая на Киев обрушились шквальные ветра.

Также мы писали, как 29 мая спасатели локализовали пожар на военном заводе "Кузня на Рыбальском".