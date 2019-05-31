Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в первые дни лета
В Киеве в течение 1-3 июня ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"1-3 июня высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
В связи с этим в КГГА призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.
Спасатели рассказали, как предоставлять первую помощь при ожогах:
- посадите или положите пострадавшего;
- обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут);
- по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, пока эти места не начали отекать;
- снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно лишь в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего;
- все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистыми салфетками);
- вызовите скорую медицинскую помощь по телефону "103".
Ранее "Страна" рассказывала, что в конце мая на Киев обрушились шквальные ветра.
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