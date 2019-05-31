В Disneyland в Калифорнии открылся новый тематический парк Star Wars: Galaxу's Edge. На специальную презентацию аттракциона 29 мая прибыли режиссер Джордж Лукас и актеры Харрисон Форд, Марк Хэмилл и Билли Ди Уильямс, сообщается на сайте Disney.

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Отмечается, что более 50 тыс. кв. м территории парка поделены на три зоны, которые названы в честь эпизодов последней трилогии "Звездных войн" - Сопротивление, Первый Орден и Деревня эвоков. Посетители парка смогут полетать на ракете Тысячелетний сокол, создать собственный световой меч и собрать персонального дроида.

Для посещения парк открылся 31 мая. Однако желающим попасть в него до 24 июня нужно получить предварительную бронь. Затем посещение Star Wars: Galaxу's Edge станет свободным.

По словам представителей компании Disney, на создания парка ушло более пяти лет работы.

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