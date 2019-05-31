Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на совещание СНБО, посвященное энергетической безопасности, которое провел сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии Президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме Генерального прокурора Юрия Луценко", - написала Сарган.

Она также выразила надежду, что "эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена".

Фото: Facebook/Лариса Сарган

Как писала "Страна", сегодня в АП состоялось совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. А первое полноценное заседание Совета безопасности и обороны Украины, по словам секретаря СНБО Александра Данилюка, будет посвящено проблемам на Востоке Украины.

Ранее сообщалось, что Данилюк допустил возможность запуска рынка электроэнергии с 1 июля, несмотря на рекомендации ЕС .