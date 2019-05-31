У Луценко заявили, что его не позвали на совещание СНБО по энергетической безопасности
Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на совещание СНБО, посвященное энергетической безопасности, которое провел сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
"Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии Президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме Генерального прокурора Юрия Луценко", - написала Сарган.
Она также выразила надежду, что "эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена".
Фото: Facebook/Лариса Сарган
Как писала "Страна", сегодня в АП состоялось совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. А первое полноценное заседание Совета безопасности и обороны Украины, по словам секретаря СНБО Александра Данилюка, будет посвящено проблемам на Востоке Украины.
Ранее сообщалось, что Данилюк допустил возможность запуска рынка электроэнергии с 1 июля, несмотря на рекомендации ЕС .