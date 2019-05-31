Немецкая рок-группа Rammstein установила со своим безымянным альбомом новый рекорд. Об этом сообщает Billboard. Пластинка дебютировала на первом месте чартов сразу в 14 странах.

Седьмой лонгплей немцев возглавил хит-парады на родине группы – в Германии, а также в Бельгии, Дании, Франции, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Португалии, Польше, России, Швейцарии, Австрии и Канаде.

Кроме того, в Швеции, Италии, Испании, Австралии, Чехии, Латвии, Литве и Великобритании пластинка вошла в топ-5 национальных чартов.

В США релиз группы дебютировал на девятой строке, что также большое достижение для европейской группы.

Общие продажи пластинки в первую неделю на физических носителях составили 270 000 копий.

Кроме того, на стриминговых сервисах безымянный альбом легально прослушали 150 миллионов раз.

Ранее мы рассказывали, как Rammstein показали новый клип на песню "Иностранец", где признались в любви на русском.