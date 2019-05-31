Комитет кредиторов энергогенерирующей компании "Центрэнерго" решил начать санацию предприятия. Об этом сообщил арбитражный управляющий "Центрэнерго" Евгений Луговской, передают "Украинские новости".

По его словам, решение комитета кредиторов должен будет утвердить суд. "Комитет кредиторов принял решение о переходе в следующую стадию процедуры банкротства - санацию", - сказал Луговской.

На заседании присутствовали два члена комитета кредиторов - представители компаний "Транснова" и "Баланс Групп", а также представители Фонда государственного имущества и Министерства юстиции.

Один из кредиторов заявил в ходе заседания, что у него есть информация о хищениях на предприятии.

В результате комитет кредиторов поручил арбитражному управляющему глубже изучить информацию о финансовом состоянии должника, информация о хищениях была принята к сведению, присутствующие порекомендовали этому кредитору обратиться в правоохранительные органы.

Луговской не уточнил подробности об информации по хищениям.

Напомним, в 2017 году комитет кредиторов уже принимал решения о целесообразности введения санации "Центрэнерго", но ходатайство в суд тогда направлено не было.

В мае САП начала расследовать возможную причастность бывшего Президента Петра Порошенко к коррупции в энергогенерирующей компании "Центрэнерго" по обращению экс-депутата Верховной Рады Дмитрия Крючкова.

В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года был отменен конкурс по приватизации Центрэнерго.