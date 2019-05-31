В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили контракт на строительство космических кораблей, которые будут доставлять грузы на Луну. Об этом сообщает NYT.

Отмечается, что уже в 2020 году NASA собирается отправить на поверхность спутника Земли серию небольших роботизированных кораблей для проведения экспериментов и доставки оборудования.

31 мая NASA объявила о первых контрактах на постройку таких космических кораблей. Отмечается, что новые космические корабли станут первыми с тех пор, как астронавты "Аполлона-17" покинули поверхность Луны в 1972 году.

Первый полет может выполнить корабль компании Orbit Beyond в сентябре 2020 года. Компания получила от NASA 97 миллионов долларов для проведения работ. Orbit Beyond предложила доставить до четырех полезных грузов в Mare Imbrium, один из кратеров Луны.

Компания Astrobotic, которая получила 79,5 млн долларов на разработки, предложила доставить целых 14 полезных грузов в Lacus Mortis, еще один лунный кратер, летом 2021 года.

Компания Intuitive Machines получила 77 миллионов долларов, чтобы доставить 5 полезных грузов в Oceanus Procellarum, "интригующее" темное пятно на Луне, сообщает издание.

В ноябре прошлого года в NASA заявили, что выбрали 9 компаний, которые в течение следующего десятилетия будут претендовать на сумму до 2,6 миллиарда долларов за доставку полезных грузов на Луну. Это может быть небольшое оборудование, например, ретрорефлекторы - зеркала, отражающие свет в том направлении, из которого он пришел. Это позволит точно измерить гравитацию Луны.

Сообщается, что космические корабли, которые будут построены, были бы маленькими для космонавтов или даже для доставки материалов на поверхность. Тем не менее, эти космические корабли могли бы обследовать потенциальные места посадки для человеческих миссий.

Следующие миссии космонавтов должны состояться около лунного Южного полюса. Там находится лед, который не только будет источником воды, но также может быть разбит на водород и кислород.

Оба элемента могут обеспечить двигатель ракетным топливом, а кислород станет источником воздуха для астронавтов. Миссии могли бы также доставить прототипы будущих телескопов и других научных приборов.

Кроме того, в NASA рассматривают возможность отправки людей на Луну в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Джефф Безос показал корабль на котором США вернутся на Луну .

Также мы писали, что SpaceX отправится на Луну в 2020 году, чтобы потом вернуться с японскими луноходами.