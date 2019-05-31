Нидерландское правительство потребовало объяснений от премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, который усомнился в вине России в катастрофе самолета МН17. Об этом сообщает NOS.

"Правительство Нидерландов обратилось к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17 ", - говорится в сообщении.

Ранее премьер Малайзии заявил, что хочет видеть больше весомых доказательств против РФ по делу о сбивании пассажирского рейса МН17.

"Она (ракета - прим. ред.) могла быть сделана и в Украине. Нужны убедительные доказательства, чтобы говорить о том, что ее выпустили русские, а не сепаратисты и не украинское правительство - у него ведь тоже есть такие ракеты", - заявил он.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был подбит российскими военными над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера летело 283 человека и 15 членов экипажа, все они погибли. По данным международной совместно следственной группы, самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

Весной прошлого года власти Нидерландов и Австралии официально обвинили РФ в ответственности за крушение малайзийского пассажирского самолета рейса МН17.

Ранее сообщалось, что в России уже готовы к переговорам с Нидерландами по катастрофе МН17 на Донбассе.

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