Министр иностранных дел Швеции Валльстрем сказала, что от ухода президента Владимира Зеленского от строгого дресс-кода нет ущерба для международных переговоров. Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр отдельно подчеркнула, что неформальный стиль не вызывает никаких проблем для президента. "Нет-нет, абсолютно нет. Нужно быть собой", - заявила она в ответ на уточняющий вопрос журналистов о том, есть ли какие-то беспокойства по этому поводу.

Также Валльстрем прокомментировала отличия между Зеленским и Порошенко, с которым она несколько раз встречалась ранее. "Одно отличие - это то, что он был в рубашке с коротким рукавом. Это - безусловно другой стиль, чем был (у Порошенко)", - сказала глава МИД в пятницу, 31 мая.

Фото из Twitter МИД Польши

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня. Там он встретится с главами ЕС и НАТО.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский уже планирует визит в Париж.

Также мы писали, что 27 мая Зеленский провел свою первую рабочую поездку на территорию Луганской области, где посетил позиции украинских военных в населенных пунктах Станица Луганская и Счастье.