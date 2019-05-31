Из-за эскалации боевых действий в течение последнего месяца в сирийской провинции Идлиб погибли 948 человек, треть из которых - гражданские. Об этом сообщили в Сирийской обсерватории по мониторингу прав человека в пятницу, передает Радио Свобода.

Как сообщили в организации, с 30 апреля в результате обстрелов со стороны российских и сирийских военных погибли 288 гражданских, включая 67 детей. В частности, 22 гражданских, из которых десять - дети, погибли в результате вооруженных действий на территории, контролируемой режимом президента Башара Асада.

По информации ООН, около 270 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий с конца апреля. В отдельных районах гуманитарные организации были вынуждены приостановить работу.

Ранее сообщалось, что Путин заявил, что Россия оставляет за собой право поддержать наступление Асада на Идлиб.

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