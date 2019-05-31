В пятницу, 31 мая, в центре Киева умер мужчина. Это произошло недалеко от входа на территории ботанического сада имени Фомина. Тело мужчины лежало на газоне рядом с одной из аллей. Об этом сообщает "Информатор".

Вызов на линию "103" поступил около 11:30. Очевидцы сообщили, что мужчине стало плохо. Прибывшие на место вызова патрульные застали прохожего, в возрасте около 70-80 лет, уже без признаков жизни. Прибывшие позже медики скорой помощи констатировали наступившую смерть. Причина смерти пока неизвестна. По предварительной информации, мужчина мог умереть из-за проблем с сердцем. При нем нашли лишь удостоверение ветерана труда, благодаря которому удалось идентифицировать его личность.

Медики в ботсаду. Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве на Дарницком вокзале обнаружили труп мужчины, который сутки пролежал в вагоне электрички.

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