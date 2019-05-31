Запуск нового рынка электроэнергии с начала июля, как это предусмотрено законодательством, возможен, поэтому к нему также следует подготовиться. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, передает Интерфакс-Украина.

По его словам по итогам пятничного совещания СНБО, в такой ситуации все ответственные структуры должны "ежесуточно работать", чтобы снизить его возможное негативное влияние на экономику страны.

Также он отметил, что глава СНБО Владимир Зеленский во время совещания был озадачен кардинально противоположными мнениями субъектов рынка э/э по данному вопросу, поэтому глава государства отвел две недели на формирование единой позиции относительно целесообразности переноса намеченного на 1 июля запуска новой модели рынка э/э и рассмотрение ее на СНБО.

По словам Данилюка, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), говорит о готовности управлять ситуацией при работе рынка э/э по новым правилам, тогда как участники рынка и парламентарии утверждают обратное.

Секретарь СНБО сообщил, что ведущую роль в формировании единой позиции должен играть Кабинет министров.

По его словам, многое зависит также от способности и готовности парламента принять закон о переносе рынка, без которого реформу отложить невозможно. Он добавил, что существует также неопределенность в вопросе срока переноса – на три, девять месяцев либо на год.

"Если в результате анализа мы сейчас выйдем на то, что закон ("О рынке э/э") нужно все-таки отложить, то должна быть встреча с депутатами Верховной Рады. Если последствия (запуска рынка с 1 июля - ИФ) будут чрезвычайно критическими, это (принятие закона о переносе запуска рынка э/э – ИФ) должно стать приоритетом №1", - подчеркнул Данилюк.

На 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка электроэнергии. Единый покупатель и продавец, ГП "Энергорынок", ликвидируется. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками.

Ранее представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине рекомендовало перенести намеченное на 1 июля введение новой модели оптового рынка электроэнергии на определенное время.

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