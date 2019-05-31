Мэр Львова Андрей Садовой, который ранее анонсировал свое увольнение с поста градоначальника сообщил, что готов возглавить партию "Самопомощь" на предстоящих выборах в Верховную Раду Украины. Об этом он сообщил в эфире "Радио НВ".

"Мы решили у себя в партии опробовать открытые списки и сделали первый важный шаг. Все депутаты Верховной Рады нашей "Самопомощи" прошли рейтингование в каждой области, и мы в ближайшее время уже опубликуем последовательность их номеров, которые они получат", – отметил Садовый.

По его словам, вторым блоком в партии станут лидеры "Самопомощи" из регионов, которые проходили отбор каждый в своем регионе, а также в макрорегионе в Киеве. Среди них на западе победил Виталий Федрин из Тернополя, в центре – председатель Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, на севере – один из лидеров аграрного союза Руслан Хомнич с Волыни, в южных областях – предприниматель Андрей Дмитриев, Херсонская область, на востоке – Вячеслав Кущинский из Полтавы.

Андрей Садовой также отметил, что готов возглавить список партии.

Как сообщала "Страна", Андрей Садовой заявил, что представители БПП и "Свободы" инициируют его отставку с поста мэра Львова.

Напомним, во Львове началась борьба за кресло мэра накануне ухода Садового.