В Украине задержали на горячем группу злоумышленников, которые доставляли в страну и реализовывали поддельные медицинские препараты для онкобольных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

В сообщении говорится о задержании 31 мая трех человек в порядке ст. 208 УПК Украины после документирования факта незаконной реализации 6 флаконов фальсифицированного лекарственного средства Keytruda (Китруда) на общую сумму около 7000 долларов. Во время досудебного расследования уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 321-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368 УК Украины установлено, что гражданин Б. совместно с другими гражданами Украины и иностранцами осуществляет доставку на территорию Украины фальсифицированного медицинского препарата (онкопрепарата) Keytruda (Китруда, производитель США и Австрия) вне таможенного контроля. В Украине было налажено кустарное изготовление препарата и его дальнейшая реализация на территории нашего государства и за его пределами.

"Сейчас при проведении обысков, которые еще продолжаются, уже обнаружено и изъято, по предварительным данным, фальсифицированные медикаменты на миллионы гривен. Окончательная их стоимость будет установлена досудебным расследованием", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых лицам будет сообщено о подозрении в совершении преступлений. Прокурорами готовятся ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения. Принимаются меры, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности других лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Как сообщала "Страна", в Киеве мошенники продали онкобольному поддельные лекарства от рака на $8 тысяч.

Напомним, ранее глава Минздрава Ульяна Супрун вступилась за своего зама, который заявил, что "все онкобольные умрут без вариантов".