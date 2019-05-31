В Британском институте кино и Королевском астрономическом обществе оцифровали и выложили в открытый доступ первую киносъемку в истории, на которой было запечатлено полное солнечное затмение 28 мая 1900 года. Об этом сообщили на сайте Королевского астрономического общества.

Отмечается, что съемку сделал британский иллюзионист Невил Маскелайн вместе с астрономом из США Джоном Бэконом 28 мая 1900 года во время экспедиции Британской астрономической ассоциации в Северную Каролину. Эта была уже вторая попытка Невила снять солнечно затмение. В первый раз ему это удалось еще в 1898 году в Индии, однако пленки были украдены.

Все кадры кинофильма, который длится четь больше минуты, были отсканированы специалистами из Национального архива Британского института кино, после чего все изображения были сведены в видео с разрешением 4К, которое опубликовано в открытом доступе.

Ранее сообщалось, что во время затмения на Луну упал метеорит и образовал новый кратер. Видео.

Также мы писали, что в канун православного Рождества земляне увидили первое солнечное затмение в новом году.