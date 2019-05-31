Туристическая компания Join UP!, одна из крупнейших на рынке, сообщила о задержке 11 рейсов из Украины в Кипр, в Турцию, Египет и обратно в ночь на 1 июня. Об этом сообщается в релизе на сайте компании.

Рейсы задержатся на срок до 13 часов. Уже известно, что пострадали туристы из Киева, Запорожья, Херсона и Кривого Рога. Join UP! уточнила, что на 9 рейсах, на самолетах авиакомпании "Буковина", задержки связаны с техническими причинами, еще в двух, на самолетах авиакомпании SkyUp, с производственными.

График задержек:

рейс BKV 2161 Киев (Борисполь) - Анталия, ориентировочное время вылета 14:00 (было 00:50) - ориентировочное время прибытия 16:30;

рейс BKV 2172 Анталия - Запорожье, ориентировочное время вылета 17:30 (было 4:30) - ориентировочное время прибытия 20:00;

рейс BKV 2171 Запорожье - Анталия, ориентировочное время вылета 21:00 (было 7:50) - ориентировочное время прибытия 23:40;

рейс BKV 2166 Анталия - Херсон, ориентировочное время вылета 17:50 (было 11:15) - ориентировочное время прибытия 20:00;

рейс BKV2561 Киев (Борисполь) - Анталия, ориентировочное время вылета 12:10 (было 7:20) - ориентировочное время прибытия 14:50;

рейс BKV2168 Анталия - Кривой Рог, ориентировочное время вылета 15:50 (было 11:00) ориентировочное время прибытия 18:15;

рейс BKV2167 Кривой Рог - Анталия, ориентировочное время вылета 19:15 (было 14:25) - ориентировочное время прибытия 21:40;

рейс BKV2562 Анталия - Киев (Борисполь), ориентировочное время вылета 22:40 (было 17:50) - ориентировочное время прибытия 1 июня 01:20;

рейс BKV 2116 Киев (Борисполь) - Шарм-эль-Шейх, ориентировочное время вылета 1 июня 1:30 (было 20:00 31 мая) - ориентировочное время прибытия 1 июня 06:30.

По производственным причинам произошли изменения в расписании рейсов:

рейс PQ 511 Киев (Борисполь) - Ларнака, ориентировочное время вылета 22:00 (было 18:10) - ориентировочное время прибытия 1 июня 00:50;

рейс PQ 512 Ларнака - Киев (Борисполь), ориентировочное время вылета 1:50 (было 22:00 31 мая) - ориентировочное время прибытия 1 июня 04:50.

Напомним, в ноябре 2018 года украинская авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на внутренние рейсы по Украине по цене от 500 гривен в одну сторону.

Как сообщала "Страна", украинский лоукостер SkyUp начал продажу билетов на рейсы в Грузию, Болгарию, Словакию и Испанию.