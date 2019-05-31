Минфин не считает целесообразным выход на международные рынки капитала до проведения внеочередных выборов в парламент, которые назначены на 21 июля. Об этом представители Минфина и миссии МВФ сообщили инвесторам Украины во время конференс-колла 29 мая, передает LIGA.net со ссылкой на участников разговора.

"Министерство намерено больше внимания уделять внутреннему рынку – в ближайшее время он выпустит пятилетние гривневые ОВГЗ. Сейчас гривневые обязательства составляют 35% от всей суммы госдолга. Цель Минфина – 50%", - говорится в резюме конференс-колла, которое рассылала клиентам одна из крупных украинских инвест-компаний.

Как отметил участники беседы, правительство располагает средствами в эквиваленте 60 млрд грн (более $2 млрд). Вместе с золотовалютными резервами НБУ ($19,3 млрд) этого достаточно для покрытия выплат в 2019 году. На финальном этапе находятся переговоры с ЕС относительно предоставления макрофинансовой помощи, и Мировым банком - по кредитным гарантиями. Это дополнительная возможность привлечь заимствования в валюте, отмечают в Фонде.

Напомним, миссия МВФ вместе с главой Роном ван Роденом посетил Киев в период с 21 по 29 мая 2019, чтобы обсудить последние политические и экономические события. В миссии заявили, что готовы вернуться в Украину для продолжения переговоров о новой программе сотрудничества после проведения выборов в Раду.