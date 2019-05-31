Популярная украинская певица и экс-Виа Гра Вера Брежнева опубликовала в Instagram новый снимок, на котором она отдыхает у бассейна в черном спортивном купальнике.

Одежда подчеркивает фигуру певицы: поклонники восхищаются выраженной талией и роскошным бюстом артистки. Снимок набрал много лайков и комментариев. "Лето, я к тебе готова", - подписала снимок певица.

Поклонники согласились с тем, что знаменитость подкачала свое тело в спортзале перед пляжным сезоном. Фолловеры пишут, что теперь певица "готова покорять мужчин и курорты своим роскошным телом". "Ух ты, Вера и правда готова", "Мне кажется, что вы всегда к нему готовы", "Ух какие шарики", "Самая красивая в мире Вера", "Как всегда идеальная", "Классно выглядишь", "Какая же вы стройная", "Мне кажется, что вы всегда к нему готовы", "Как всегда самая красивая", "А лето то как ждало тебя", "То, чем может похвастаться не каждая 31 мая!", – восхитились красотой знаменитости фанаты.

Впрочем, нашлись и хейтеры, которые "укололи" Брежневу за возрастные изменения. "Да вот только тело постарело! Уже не трусики, а лосины", "А лето к вам готово?", "Лето молвило в ответ: Вер, я не готово! Нет!", "Похоже, перебор с подготовкой, одни кости",

Фото: ververa/Instagram

Многие поклонники отметили также, что Брежнева не выглядит на свой возраст (певице 37 лет, - Прим.Ред.) Интернет-пользователи не раз подчеркивали, что певицу можно принять за старшую сестру ее дочери Сони Киперман, а все благодаря тому, что артистка тщательно следит за своей внешностью. Так, Брежнева рассказывала, что ее модельные параметры лишь на 30% обусловлены генетикой. Она всегда правильно питается, занимается спортом 3-4 раза в неделю, например, пилатесом и акваэробикой.

Ранее "Страна" публиковала видео, как Брежнева порхает в розовом платье.

Напомним, певица отметила свое 37-летие топлесс на Мальдивах.