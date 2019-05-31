Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан планирует посетить Чернобыльскую зону отчуждения в субботу, 1 июня, передает Интерфакс-Украина.

"Хочу проинформировать, что завтра я буду посещать Чернобыль. Уже давно представитель иностранного правительства не посещал этот город и зону. Я еду туда, чтобы оценить нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и сохранению объекта Чернобыльской АС", - сказал министр журналистам возле здания администрации президента Украины после встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в пятницу в Киеве.

Ранее сообщалось, что после встречи с главами МИД ФРГ и Франции Зеленский заявил, что они поддерживают приоритет каждого украинца.

"Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах – это и экономические вопросы и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца – прекращение огня, прекращение войны", - заявил Зеленский, выходя из Дома с химерами, где располагается Администрация президента.

Также мы писали, что на встрече с главами МИД Германии и Франции Зеленский обсудит Минские соглашения.