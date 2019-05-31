Президент Украины Владимир Зеленский уже планирует визит в Париж. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает "Интерфакс-Украина".

"В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эмманюэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту", - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.Там он встретится с главами ЕС и НАТО.

Также мы писали, что ранее у Зеленского рассказали, что в числе его первых зарубежных поездок планируется визит в Германию.

А 27 мая Зеленский провел свою первую рабочую поездку на территорию Луганской области, где посетил позиции украинских военных в населенных пунктах Станица Луганская и Счастье.