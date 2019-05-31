Компания лидера политической партии "Голос" Святослава Вакарчука "Суперсимметрия" подала заявки в украинский институт интеллектуальной собственности (укрпатент) на регистрацию четырех политических товарных знаков. Об этом сообщил сайт LIGA.net.

В частности, речь идет о слоганах и визуальных компонентах: "Слава - країні!", "Справжні зміни", "Політична партія "Голос" и "Голос змін".

В соответствии с определенными в заявках классификациями, указанные торговые марки Вакарчук планирует использовать для полиграфии и пиара, а также в сфере образования. В заявке на регистрацию бренда "Слава - країні" указано также финансовое спонсорство, оказание помощи малообеспеченным и анализ компьютерных систем.

Фото: скриншот base.uipv.org

Как сообщала "Страна", у Зеленского допустили сотрудничество с "Голосом" Вакарчука и "Батькивщиной".

Ранее Вакарчук рассказал, как будет совмещать чистую музыку и грязную политику, если его "Голос" пройдет в Верховную Раду.