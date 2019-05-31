31 мая в швейцарском Цюрихе произошел захват заложников. В результате нападения погибли три человека, передает ВВС Украина.

Как сообщили в полиции, вооруженный мужчина захватил двух женщин в квартире. Правоохранителей вызвал сосед, услышавший крики женщин о помощи.

В результате переговоров с преступником, полиции удалось уговорить его сдаться. Однако затем в квартире последовала стрельба.

На месте преступления были обнаружены 60-летний мужчина и две женщины в возрасте 34 и 38 лет. Все трое скончались на месте от огнестрельных ранений.

По предварительной информации, мужчина застрелил заложниц, после чего покончил с собой.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе мужчина взял в заложники сотрудницу зала игровых автоматов.

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