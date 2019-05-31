В течение ближайшего часа и до конца суток в Киевской области объявили штормовое предупреждение - местами град. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 31 мая местами град (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

До этого в Киевской области объявляли штормовое предупреждение до конца суток в среду, 29 марта.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь. По их данным, средняя месячная температура в июне в Украине ожидается на уровне от 18° до 22° тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Также мы писали, что на Западе Украины непогода подтопила сотни домов. Синоптики предупредили, что на выходных будет то же самое.