Немецкие исследователи подсчитали, какой ущерб экономике Украины нанесла война на Донбассе. Оказалось, что в целом страна лишилась в среднем 15,1% подушевого ВВП в военный период (2013–2017 годы). Об этом со ссылкой на результаты исследование пишет РБК.

Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые сделали попытку эмпирически оценить экономический эффект войны на Донбассе. Они построили модель, по которой сравнили гипотетический ВВП Украины вместе с Донбассом в контрфактическом сценарии (если бы войны не было) и фактический ВВП Украины без Донбасса в реальности. Контрфактическая динамика ВВП Украины с учетом Донбасса оценивалась исходя из динамики ВВП контрольной группы стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы (за исключением России).

Сопоставление контрфактического и наблюдаемого ВВП показало, что Украина лишилась в среднем 15,1% подушевого ВВП в военный период (2013–2017 годы), или 9,2% ВВП в 2014 году, 19,6% ВВП в 2015 году, 19,8% ВВП в 2016 году и 21,7% ВВП в 2017 году.

Валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился в 2013–2016 годах в среднем на 43% по отношению к траектории ВРП в сценарии без войны, а Луганской области — на 52%, вследствие войны в Донбассе. Сообщается, что в цифрах для Донецкого региона ВРП на душу населения упал на $4630, для Луганского - на $3326.

Авторы указывают, что оценка потерь ВВП (ВРП) — это только часть общей картины, полноценный анализ должен включать также "эффекты на человеческий капитал, социальные и психологические эффекты, а также миграционную динамику".

Напомним, в следующий раз СНБО соберется, чтобы обсудить войну на Донбассе.

Также мы писали, что в ООН заявили, что школы на Донбассе за год стали попадать под обстрелы в четыре раза чаще.