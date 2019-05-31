В субботу, 1 июня, в столичном метрополитене планируют запустить еще один разрисованный поезд. Об этом говорится на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Друзья! Уже завтра мчим в лето ярко! Украинская команда Paint Hunters дарит вам целый поезд цветов теплых впечатлений! Ребята сами нашли добрых людей для финансирования проекта. Ни одна гривна из бюджета подземки, города или государства не привлекалась. Поэтому вместе желаем всем нашим пассажирам держаться за поручень и вперед в красочное лето вместе!", - говорится в сообщении.

В презентации можно увидеть, что поезд получился очень яркий, с цветами, вензелями и даже изображением глаз диковинного животного.

Напомним, в киевском метро на маршрут вышел вагон с антиукраинскими надписями.

Как сообщала "Страна", впервые в киевском метро поезд-мурал появился в мае 2016 года. Автором работы стал испанский художник Кенор Мартинез. Также мы писали, как австралийский художник Reka One разрисовал пять вагонов поезда за одну неделю.