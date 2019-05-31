Российские ограничения на поставки в Украину дизельного топлива, нефти и масел, которые вступят в силу с 2 июня, могут создать проблемы для Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк на брифинге по итогам совещания СНБО, предает Интерфакс-Украина.

"Есть проблемы, которые создают нам на самом деле наибольший риск – это проблема потери транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Есть проблемы, связанные с действиями РФ по ограничению, которые будут внедрены со 2 июня, и будут касаться ограничений по поставкам дизеля, масел и запрета на поставки нефти", - сказал Данилюк.

По его словам, к примеру, около 40% дизельного топлива идет в Украину из России. "Это существенно, и в ожидании этих ограничительных мер именно бизнес должен был думать, как диверсифицировать поставки. И это, на самом деле, происходит", - указал он.

Секретарь СНБО не исключил, что может "просто произойти смена поставщика", и не будет реального ограничения поставок из РФ.

"Но как страна мы должны быть к этому (к запрету на экспорт из РФ в Украину нефти и нефтепродуктов - ИФ) готовы", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Российская Федерация установила запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. С 1 июня нефть и нефтепродукты можно будет ввозить из РФ в Украину только по специальному разрешению.

Ранее сообщалось, что СНБО проведет заседание по проблемам энергетики 31 мая.

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