Вечером в понедельник, 27 мая, на Донбассе под обстрел попал жилой дом в Горловке, которая не контролируется украинскими войсками. Об этом со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает пресс-центр ООС.

В частности, обстрелу подвергся дом по улице Покыдька, 13 в городе Горловка Донецкой области. По оценке наблюдателей, повреждения были вызваны взрывом снаряда из вооружения выпущенного с северного направления.

"Во время пребывания в данном доме № 13 по улице Покыдька наблюдатели видели женщину (30 лет) и девочку (5 лет) с порезом над левой бровью. По словам женщины, поздно вечером 27 мая вся семья была дома, когда извне раздался взрыв. Она рассказала, что на момент взрыва в гостиной находилась ее свекровь, которая в результате обстрела получила ранение головы, плеча и руки, и ее в тот же вечер доставили в больницу в городе Горловка", - говорится в сообщении.

Ребенок порезался стеклом и был госпитализирован в больницу на следующий вечер в состоянии стресса. По данным наблюдателей, при детальном изучении топографического положения поврежденного дома и расстояния до позиций Вооруженных Сил Украины и вооруженных формирований РФ, а также указанного направления из которого велся обстрел, "становится очевидным тот факт, что данные повреждения могли стать следствием лишь стрельбы из позиций оккупационных войск РФ".

Фото: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, в сентябре 2018 года в подконтрольной "ДНР" Горловке на мине подорвались трое детей. Все они погибли.

Также мы писали, что в Горловке возле офиса ОБСЕ умерла пенсионерка, не дождавшаяся очереди на пункте пропуска.