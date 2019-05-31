Свитолина покинула Ролан Гаррос, уступив испанке Мугурусе
Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на Открытом чемпионате Франции, уступив испанке Гарбинье Мугуруси. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".
Поединок продолжался почти полтора часа. В первом сете 8 из 9 сыгранных геймов были брейки (Гарбинье Мугуруса один раз защитила подачу). Отыграв два брейкпоинта в начале второй партии, Свитолина вышла вперед с брейком 3-2, после чего четыре гейма в свой актив записала соперница. Теннисистки встретились на корте в девятый раз (5 побед в активе Свитолиной, один отказ Мугурусы до матча и три ее победы).
В третий раунд Свитолина попала из-за отказа Екатерины Козловой, которая снялась с их поединка второго круга. В прошлом году Элина Свитолина также завершила борьбу в Париже после третьего круга, проиграв Михаэле Бузернеску из Румынии. Напомним, Свитолина дважды была в четвертьфинале Ролан Гаррос (2015 и 2017 годы).
Как сообщала "Страна", первая ракетка Украины Сергей Стаховский и третья ракетка Украины Даяна Ястремская вылетели с Роллан Гаррос в самом начале турнира. Напомним раннее первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала на этом же турнире с победы над Винус Уильямс.