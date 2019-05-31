Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на Открытом чемпионате Франции, уступив испанке Гарбинье Мугуруси. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

Поединок продолжался почти полтора часа. В первом сете 8 из 9 сыгранных геймов были брейки (Гарбинье Мугуруса один раз защитила подачу). Отыграв два брейкпоинта в начале второй партии, Свитолина вышла вперед с брейком 3-2, после чего четыре гейма в свой актив записала соперница. Теннисистки встретились на корте в девятый раз (5 побед в активе Свитолиной, один отказ Мугурусы до матча и три ее победы).

В третий раунд Свитолина попала из-за отказа Екатерины Козловой, которая снялась с их поединка второго круга. В прошлом году Элина Свитолина также завершила борьбу в Париже после третьего круга, проиграв Михаэле Бузернеску из Румынии. Напомним, Свитолина дважды была в четвертьфинале Ролан Гаррос (2015 и 2017 годы).

Как сообщала "Страна", первая ракетка Украины Сергей Стаховский и третья ракетка Украины Даяна Ястремская вылетели с Роллан Гаррос в самом начале турнира. Напомним раннее первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала на этом же турнире с победы над Винус Уильямс.