В администрации президента Украины заявили, что стенограмму встречи главы страны Владимира Зеленского 21 мая с лидерами фракций парламента никто не редактировал. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, со ссылкой на АП, при этом не называя конкретных имен.

"Не было никакой редакции, а если они будут дальше обманывать, мы предъявим общественности аудиозапись", - сказал источник в АП.

Также собеседник агентства отметил, что заместитель главы администрации Зеленского Руслан Стефанчук говорил правду о позиции участников встречи.

"Да, большинство участников встречи на словах были за открытые списки, но при этом говорили, что шансов принять избирательный кодекс (с открытыми списками) - ноль. Так что фактически они были готовы поддержать закрытые списки без мажоритарки. А в итоге оставили и закрытые списки, и мажоритарку", - сказали в АП.

В АП считают, что данная ситуация является исчерпывающим ответом на вопрос, было ли у лидеров фракций и руководства Рады "хоть малейшее желание хотя бы сделать первый шаг в борьбе с политической коррупцией".

Напомним, 30 мая Администрация президента обнародовала стенограмму встречи Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады.

После этого, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что стенограмма совещания по роспуску Рады "кастрирована" и потребовал полное видео встречи.

Затем, Спикер Верховной Рады Андрей Парубий вслед за Ляшко заявил, что стенограмма совещания с Зеленским цензурированная.